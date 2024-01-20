СБУ оголосила у розшук лідера забороненої компартії Симоненка

Раніше СБУ повідомила про підозру Симоненка, який разом із сім'єю втік до Росії під час окупації Київської області.

Для того, щоб "евакуювати" комуніста Кремль розпорядився відправити загін спецназу РФ. Після прибуття ворожих спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку.

У березні 2022 року спецпризначенці через блокпости росіян вивезли Симоненка та його сім'ю на територію Білорусі, а звідти до Росії.

Заборона Комуністичної партії в Україні

У грудні 2015 року Окружний адмістративний суд Києва припинив діяльність компартії України. Однак рішення законної сили так і не набуло через апеляцію комуністів.

Водночас у травні 2022 року Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі та відмовив у її задоволенні. Таким чином, в Україні було остаточно заборонено діяльність комуністичної партії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.