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СБУ объявила в розыск лидера запрещенной компартии Симоненко

Фото: Петр Симоненко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины объявила в розыск лидера запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Он исчез 19 августа 2023 года.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Симоненку, который вместе с семьей сбежал в Россию во время оккупации Киевской области. 

Для того, чтобы "эвакуировать" коммуниста Кремль распорядился отправить отряд спецназа РФ. По прибытии вражеских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

В марте 2022 года спецназовцы через блокпосты россиян вывезли Симоненко и его семью на территорию Беларуси, а оттуда в Россию.

Запрет Коммунистической партии в Украине

В декабре 2015 года Окружной адмистративный суд Киева прекратил деятельность компартии Украины. Однако решение законной силы так и не приобрело из-за апелляции коммунистов. 

При этом в мае 2022 года Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении. Таким образом, в Украине была окончательно запрещена деятельность коммунистической партии.

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Служба безопасности УкраиныПетр Симоненко