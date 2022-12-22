Фото: СБУ оголосила у розшук колишнього нардепа від "Партії Регіонів", який втік до Росії (ssu.gov.ua)

Варто додати, що на фотографії від СБУ зображений колишній народний депутат Дмитро Святаш.

Зазначається, що зловмисником є представник Харківського осередку "Партії Регіонів" й саме від цієї політсили він 5 разів обирався до українського парламенту.

"Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України", - пише пресслужба.

Ще в серпні зрадник оприлюднив у соціальній сторінці пропагандистський пост у якому закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

Зрадник гарантував цивільним нібито лояльне відношення з боку російських окупантів, а також обіцяв "списання" кредитних зобов'язань.

"Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження "гумдопомоги" з Росії до захоплених районів України та "відновлення" зруйнованої інфраструктури", - додає СБУ.

Аби уникнути правосуддя за свої злочини, зловмисник втік до Росії.

Наразі зрадника оголошено у розшук. Досудове розслідування продовжується.

"Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній", - відзначає СБУ.

У серпні поточного року було заарештовано активи зрадника на суму 600 млн гривень та передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.