СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука

Як сказано в повідомленні, Марченко оголошено в розшук за ст.110-2 ч.3 - "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Там також вказано, що вона є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вказане 24 березня 2023 року, а місцем - Солом'янський район Києва.

Фото: СБУ оголосила в розшук Оксану Марченко (wanted.mvs.gov.ua)