СБУ объявила в розыск жену Медведчука

Как говорится в сообщении, Марченко объявлена в розыск по ст.110-2 ч.3 - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Там также указано, что она является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения указано 24 марта 2023, а местом - Соломенский район Киева.

Фото: СБУ объявила в розыск Оксану Марченко (wanted.mvs.gov.ua)