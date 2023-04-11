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СБУ объявила в розыск жену Медведчука

Фото: Оксана Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины объявила в розыск супругу предателя Виктора Медведчука, Оксану Марченко.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как говорится в сообщении, Марченко объявлена в розыск по ст.110-2 ч.3 - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Там также указано, что она является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения указано 24 марта 2023, а местом - Соломенский район Киева.

Фото: СБУ объявила в розыск Оксану Марченко (wanted.mvs.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила схемы Оксаны Марченко, с помощью которых она финансировала оккупационные войска. Жене Медведчука объявили подозрение.

Также суд наложил арест на имущество супруги Виктора Медведчука на 5,6 млрд. гривен.

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