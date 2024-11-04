СБУ оголосила підозру трьом зрадникам, що намагалися завадити операції ЗСУ в Курській області

За матеріалами слідства, затримані служили в 810-й окремій бригаді морської піхоти РФ і в серпні та вересні цього року обстрілювали позиції ЗСУ поблизу міста Суджа. Їх було взято в полон після розгрому ворожої колони українськими штурмовими підрозділами за підтримки артилерії.

Серед затриманих - колишній кримчанин, який у 2022 році "мобілізувався" до російського Південного військового округу, мешканець окупованої Луганщини, який уклав контракт із міноборони РФ у Москві, та громадянин Чернігівщини, який після початку війни виїхав до Брянська, отримав російський паспорт і добровільно вступив до російських окупаційних сил.

СБУ повідомила затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.