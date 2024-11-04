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СБУ оголосила підозру трьом зрадникам, що намагалися завадити операції ЗСУ в Курській області

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України зібрала докази проти трьох українських громадян, які, перебуваючи у складі російської армії, намагалися зірвати операцію Сил оборони України в Курській області, але потрапили в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За матеріалами слідства, затримані служили в 810-й окремій бригаді морської піхоти РФ і в серпні та вересні цього року обстрілювали позиції ЗСУ поблизу міста Суджа. Їх було взято в полон після розгрому ворожої колони українськими штурмовими підрозділами за підтримки артилерії.

Серед затриманих - колишній кримчанин, який у 2022 році "мобілізувався" до російського Південного військового округу, мешканець окупованої Луганщини, який уклав контракт із міноборони РФ у Москві, та громадянин Чернігівщини, який після початку війни виїхав до Брянська, отримав російський паспорт і добровільно вступив до російських окупаційних сил.

СБУ повідомила затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Харкові затримали вченого, який й був співробітником одного з навчальних закладів й допомагав росіянам покращувати "Шахеди".

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Служба безпеки УкраїниКурська область