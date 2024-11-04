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СБУ объявила подозрение трем изменникам, пытавшимся помешать операции ВСУ в Курской области

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины собрала доказательства против трех украинских граждан, которые, находясь в составе российской армии, пытались сорвать операцию Сил обороны Украины в Курской области, но попали в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам следствия, задержанные служили в 810-й отдельной бригаде морской пехоты РФ и в августе и сентябре этого года обстреливали позиции ВСУ вблизи города Суджа. Они были взяты в плен после разгрома вражеской колонны украинскими штурмовыми подразделениями при поддержке артиллерии.

Среди задержанных - бывший крымчанин, который в 2022 году «мобилизовался» в российский Южный военный округ, житель оккупированной Луганщины, который заключил контракт с минобороны РФ в Москве, и гражданин Черниговщины, который после начала войны выехал в Брянск, получил российский паспорт и добровольно вступил в российские оккупационные силы.

СБУ сообщила задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове задержали ученого, который и был сотрудником одного из учебных заведений и помогал россиянам улучшать "Шахеды".

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