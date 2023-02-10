UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ оголосила підозру "підлеглим" Сальдо: один з них - депутат ОПЗЖ

Фото: СБУ оголосила підозру "підлеглим" Сальдо (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Служба безпеки України зібрала докази провини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

Зазначається, що один із підозрюваних - колишній голова правління місцевого текстильного комбінату Сергій Рибачок. Він підтримав російських загарбників ще на початку повномасштабного вторгнення. Згідно з рішенням гауляйтера Володимира Сальдо, його призначили "першим заступником міського голови".

"Щоб замаскувати свою злочинну діяльність, зловмисник вигадав псевдонім Ушинський Семен Анатолійович, яким підписував "розпорядчі" документи окупаційного органу. Насамперед це стосувалося "передачі" у власність країни-агресора більшості місцевих промислових підприємств, лікарень, банків та об'єктів енергетики", - додають у СБУ.

Під час деокупації Херсона він втік на лівобережну частину області. У ході обшуків в офісному приміщенні було виявлено докази його співпраці з окупантами. Також правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.

Ще один підозрюваний - депутат Генічеської міськради від забороненої партії ОПЗЖ Віктор Разумний. Після окупації він погодився очолити "адміністрацію".

"На цій "посаді" він брав безпосередню участь в організації псевдореферендуму на півдні України та сприяв примусовій паспортизації місцевих жителів. Також колаборант збирав інформацію про учасників руху опору в регіоні та "доповідав" про них до російських каральних органів", - зазначають правоохоронці.

Наразі, згідно з даними СБУ, двоє підозрюваних перебувають у тимчасово окупованому Генічеську.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки затримала двох колаборантів з Луганської області, які намагалися працевлаштуватися в українські держустанови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХерсонколаборантОпозиційна платформа За життяВійна Росії проти України