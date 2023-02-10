СБУ объявила подозрение "подчиненным" Сальдо: один из них - депутат ОПЗЖ

Отмечается, что один из подозреваемых - бывший глава правления местного текстильного комбината Сергей Рыбачок. Он поддержал российских захватчиков еще в начале полномасштабного вторжения. Согласно решению гауляйтера Владимира Сальдо, его назначили "первым заместителем городского главы".

"Чтобы замаскировать свою преступную деятельность, злоумышленник придумал псевдоним Ушинский Семен Анатольевич, которым подписывал "распорядительные" документы оккупационного органа. Прежде всего, это касалось "передачи" в собственность страны-агрессора большинства местных промышленных предприятий, больниц, банков и объектов энергетики", - добавляют в СБУ.

Во время деоккупации Херсона он сбежал на левобережную часть области. В ходе обысков в офисном помещении были обнаружены доказательства его сотрудничества с оккупантами. Также правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.

Еще один подозреваемый - депутат Генического горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Разумный. После оккупации он согласился возглавить "администрацию".

"На этой "должности" он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендума на юге Украины и способствовал принудительной паспортизации местных жителей. Также коллаборант собирал информацию об участниках движения сопротивления в регионе и “докладывал” о них в российские карательные органы", - отмечают правоохранители.

Сейчас, согласно данным СБУ, двое подозреваемых находятся во временно оккупированном Геническе.