СБУ оголосила підозру окупанту, який струмом катував людей під Харковом

Правоохоронці оголосили про підозру російському військовому, який торік катував струмом людей на окупованій території Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера УСБУ в Харківській області Владислава Абдулу .

Про кого йдеться

Правоохоронці встановили особу чергового російського військового злочинця, який знущався над цивільним населенням під час захоплення частини Харківської області.

Ним виявився Самойлов Володимир, уродженець Бєлгородської області Росії, який перебував на території Липецької та Дергачівської громад під час захоплення частини Харківської області.

Які злочини скоював окупант

Спільно з іншими росіянами він катував цивільне населення, намагаючись примусити їх до співпраці з окупаційною владою та "вибити" інформацію про позиції ЗСУ.

Фото: Окупант (facebook.com/VladislavAbdula)

Загарбники силоміць затримували місцевих жителів і відвозили до облаштованих ними катівень.

"Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, а також через рушник лили на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря", - пише Абдула.

Правоохоронці оголосили йому про підозру

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Також повідомлялось, що двоє російських військових минулого року катували жителів Миколаївської області. Українські правоохоронці оголосили їм про підозру.