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СБУ объявила подозрение оккупанту, который током пытал людей под Харьковом

Харьковская область, Суббота 11 ноября 2023 00:20
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СБУ объявила подозрение оккупанту, который током пытал людей под Харьковом Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили о подозрении российскому военному, который в прошлом году пытал током людей на оккупированной территории Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

О ком идет речь

Правоохранители установили личность очередного российского военного преступника, который издевался над гражданским населением во время захвата части Харьковской области.

Им оказался Самойлов Владимир, уроженец Белгородской области России, который находился на территории Липецкой и Дергачевской громад во время захвата части Харьковской области.

Какие преступления совершал оккупант

Совместно с другими россиянами он пытал гражданское население, пытаясь принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями и "выбить" информацию о позициях ВСУ.

СБУ объявила подозрение оккупанту, который током пытал людей под Харьковом

Фото: Оккупант (facebook.com/VladislavAbdula)

Захватчики силой задерживали местных жителей и отвозили в обустроенные ими застенки.

"Во время допросов оккупанты применяли физическую силу, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел, а также через полотенце лили на лицо воду, блокируя тем самым доступ воздуха", - пишет Абдула.

Правоохранители объявили ему о подозрении

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления его места пребывания и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что двое российских военных в прошлом году пытали жителей Николаевской области. Украинские правоохранители объявили им о подозрении.

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