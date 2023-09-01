СБУ оголосила підозру "міністру" в Запорізькій області за знищення українських підручників

"Міністру освіти Запорізької області РФ" Олені Шапуровій українські правоохоронці оголосили підозру. Вона займається впровадженням російських стандартів на захопленій частині регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Олену Шапурову - очільницю окупаційного "міністерства освіти Запорізької області" в тимчасово захопленій частині регіону.

На цій "посаді" вона виконує завдання кремля з "переформатування" роботи місцевих навчальних закладів за російськими "стандартами".

Чим саме вона займалася

Для цього зловмисниця розпорядилася знищити українські підручники та повністю "переписати" освітню програму з історії нашої держави на користь окупантів.

"Крім того, Шапурова змушує вчителів разом зі школярами співати гімн країни-агресора під час "навчального" процесу, а також під час святкування "пам'ятних" дат РФ", - повідомили в СБУ.

Фото: Шапурова (facebook.com/SecurSerUkraine)

За тотальну русифікацію українських шкіл на тимчасово окупованій частині Запорізької області колаборантка отримала в Кремлі "Орден дружби" від російського диктатора Володимира Путіна.

СБУ оголосила їй підозру

За даними слідства, Шапурова добровільно пішла на співпрацю з ворогом одразу після захоплення Мелітополя. Тоді вона очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників.

За це росіяни призначили її до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, де вона очолила "освітню" сферу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шапуровій про підозру за фактом колабораційної діяльності. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

Зрадники і колаборанти в Запорізькій області

Сьогодні повідомлялось, що Служба безпеки затримала агента-снайпера російської ФСБ, який на 9 травня цього року готував замах на командування Збройних сил України у Запорізькій області.

Також Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському блогеру, який вербував агентів для ФСБ в Запорізькій області.