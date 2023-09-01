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СБУ объявила подозрение "министру" в Запорожской области за уничтожение украинских учебников

Запорожская область, Пятница 01 сентября 2023 17:18
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СБУ объявила подозрение "министру" в Запорожской области за уничтожение украинских учебников Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

"Министру образования Запорожской области РФ" Елене Шапуровой украинские правоохранители объявили подозрение. Она занимается внедрением российских стандартов на захваченной части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Алену Шапурову - руководительницу оккупационного "министерства образования Запорожской области" во временно захваченной части региона.

На этой "должности" она выполняет задание кремля по "переформатированию" работы местных учебных заведений по российским "стандартам".

Чем именно она занималась

Для этого злоумышленница распорядилась уничтожить украинские учебники и полностью "переписать" образовательную программу по истории нашего государства в пользу оккупантов.

"Кроме того, Шапурова заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн страны-агрессора во время "учебного" процесса, а также во время празднования "памятных" дат РФ", - сообщили в СБУ.

СБУ объявила подозрение &quot;министру&quot; в Запорожской области за уничтожение украинских учебников

Фото: Шапурова (facebook.com/SecurSerUkraine)

За тотальную русификацию украинских школ на временно оккупированной части Запорожской области коллаборантка получила в Кремле "Орден дружбы" от российского диктатора Владимира Путина.

СБУ объявила ей подозрение

По данным следствия, Шапурова добровольно пошла на сотрудничество с врагом сразу после захвата Мелитополя. Тогда она возглавляла один из городских колледжей и одной из первых поддержала российских захватчиков.

За это россияне назначили ее в состав местной оккупационной администрации РФ, где она возглавила "образовательную" сферу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шапуровой о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленницы к ответственности.

Предатели и коллаборанты в Запорожской области

Сегодня сообщалось, что Служба безопасности задержала агента-снайпера российской ФСБ, который на 9 мая этого года готовил покушение на командование Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Также Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому блоггеру, вербовавшему агентов для ФСБ в Запорожской области.

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