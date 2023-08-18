Проросійський блогер вербував агентів для ФСБ на Запоріжжі: йому повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському блогеру, який вербував агентів для ФСБ на Запоріжжі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

У ході спецоперацій СБУ у травні та липні цього року на підконтрольній території регіону було затримано трьох "підопічних" проросійського блогера.

Тоді зловмисники готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари РФ по бойових позиціях українських воїнів на передовій.

За даними слідства, резидентом викритих російських агентів є мешканець захопленого міста Василівка, який працює на ФСБ під виглядом місцевого блогера.

Основним його завданням є формування агентурних мереж ворожої спецслужби у підконтрольних Україні районах Запоріжжя. Для вербування він використовує власний Телеграм-канал, який нараховує до 30 тисяч користувачів.

Там він розміщує повідомлення, в яких закликає мешканців регіону "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Охочих "допомогти" агресору блогер одразу виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником ФСБ.

Крім того, зрадник активно використовує власний інтернет-ресурс для "розгону" наративів кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників.

"Наразі він (блогер - ред.) переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України, але співробітники СБУ встановили його місця перебування та проводять заходи для притягнення до відповідальності. Зловмисника буде покарано!", - повідомили правоохоронці.

Колаборанти та зрадники в Україні

Правоохоронні органи продовжують виявляти громадян, які співпрацювали або продовжують допомагати РФ вести війну проти України.

Раніше повідомлялось, що мешканка селища Великий Бурлук у Харківській області під час окупації частини регіону почала вивозити зерно в Бєлгородську область РФ. Правоохоронці оголосили їй підозру в колабораційній діяльності.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб Росії дані про Сили оборони України на території регіону.

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