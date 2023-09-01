Готував замах на командування ЗСУ. У Запорізькій області затримали агента-снайпера ФСБ

Служба безпеки затримала агента-снайпера російської ФСБ, який на 9 травня цього року готував замах на командування Збройних сил України у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Як повідомляється, напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним "Фантом". Після серії затримань його поплічників він "заліг на дно" і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз". Цю зброю виробляють на території РФ і використовують насамперед спецпідрозділи країни-агресора.

За наявними даними, саме з такої гвинтівки "Фантом" мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на "Фантома" згодом знову вийшов представник ФСБ.

Під час сеансу зв’язку він поставив нове завдання своєму агенту - скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем "Сонцепьок".

Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався "втемну" використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.

Фото: СБУ затримала агента-снайпера ФСБ у Запорізькій області (t.me/SBUkr)

На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ в Україні

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві посадовця страхової компанії, який працював на окупантів. Він вивідував інформацію про обстріли столичних ТЕЦ та передавав інформацію ворогу.

Також раніше у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.

А у Херсоні Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на місто.