СБУ оголосила підозру "міністру" з Криму та ще сімом колаборантам

Правоохоронці оголосили підозру ще вісьмом колаборантам. Серед них так званий "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Одним з зловмисників є новопризначений "міністр транспорту" в окупованому Криму, якого призначив зрадник Сергій Аксьонов. За вказівками з Москви, колаборант забезпечує логістику та перекидання російських військ з території півострова на південний фронт.

Луганська область

Також підозру отримав гауляйтера Сєвєродонецька. Він був мером Брянки ще за часів Януковича, а потім залишився на окупованій території. Після окупації Сєвєродонецька погодився на нову посаду.

СБУ викрила колишнього посадовця міліції, який у листопаді 2014 приєднався до терористичного угруповування "ЛНР". У березні 2022-го він очолив "відділок поліції" в окупованому Новоайдарі. Фігуранту оголосили підозру за двома статтями ККУ.

Ще однією поплічницею росіян виявилася мешканка тимчасово окупованого Троїцького Луганської області. Жінка добровільно погодилася очолити "управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" незаконно створеного органу.

Херсонська область

СБУ викрила у Херсоні трьох жителів, які під час окупації погодилися приєднатися до "виборчої комісії". Вони організували фейковий "референдум". Колаборанти відкрили "виборчі дільниці" у декількох місцевих школах і лікарнях, а потім "накручували" голоси на користь РФ.

Пі час звільнення Херсона колаборанти втекли на окуповану територію і переховуються від правосуддя.