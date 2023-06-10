СБУ объявила подозрение "министру" из Крыма и еще семи коллаборантам
Правоохранители объявили подозрение еще восьми коллаборантам. Среди них так называемый "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Одним из злоумышленников является новый "министр транспорта" в оккупированном Крыму, которого назначил предатель Сергей Аксенов. По указаниям из Москвы, коллаборант обеспечивает логистику и перекидывание российских войск с территории полуострова на южный фронт.
Луганская область
Также подозрение получил гауляйтер Северодонецк. Он был мэром Брянки еще при Януковиче, а затем остался на оккупированной территории. После оккупации Северодонецка согласился на новую должность.
СБУ разоблачила бывшего чиновника милиции, который в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке "ЛНР". В марте 2022-го он возглавил "отдел полиции" в оккупированном Новоайдаре. Фигуранту объявили подозрение по двум статьям УКУ.
Еще одной приспешницей россиян оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области. Женщина добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" незаконно созданного органа.
Херсонская область
СБУ разоблачила в Херсоне троих жителей, которые во время оккупации согласились присоединиться к "избирательной комиссии". Они организовали фейковый "референдум". Коллаборанты открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах, а затем "накручивали" голоса в пользу РФ.
Во время освобождения Херсона коллаборанты сбежали на оккупированную территорию и скрываются от правосудия.
Напомним, Офис генпрокурора недавно объявил подозрение четырем коллаборантам, призвавшим к сотрудничеству с оккупантами.
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