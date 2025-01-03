СБУ оголосила підозру губернатору Самарської області

Нагадаємо, українські правоохоронці оголосили підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, який наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві влітку 2024 року.

Також СБУ оголосила підозру у забезпеченні війни проти України голові центробанку РФ Ельвірі Набіулліній. Це вже друга справа проти Набіулліної, їй також повідомили про підозру за введення так званої "рубльової зони" на тимчасово окупованій території України.

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