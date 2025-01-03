СБУ объявила подозрение губернатору Самарской области

Напомним, украинские правоохранители объявили подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, который приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве летом 2024 года.

Также СБУ объявила подозрение в обеспечении войны против Украины главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Это уже второе дело против Набиуллиной, ей также сообщили о подозрении за введение так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированной территории Украины.

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