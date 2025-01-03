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СБУ объявила подозрение губернатору Самарской области

Фото: губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

СБУ объявила подозрение губернатору Самарской области России Вячеславу Федорищеву. Правоохранители собрали доказательную базу против российского чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ в Кировоградской области в Facebook.

Губернатор Самарской области получил подозрение в финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ на территории Украины (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины).

Как установило следствие, российский чиновник лично неоднократно приезжал на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Он передавал российским оккупационным войскам средства РЭБ, провизию, бронежилеты, ударные дроны и транспорт.

По данным следствия, Федорищев с начала 2024 года ежемесячно передавал 30-й отдельной мотострелковой бригаде РФ, которая воюет в Донецкой области, автотехнику, оборудование, снаряжение и не менее 1 млн рублей.

Губернатору Самарской области заочно объявили подозрение.

Напомним, украинские правоохранители объявили подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, который приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве летом 2024 года.

Также СБУ объявила подозрение в обеспечении войны против Украины главе центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Это уже второе дело против Набиуллиной, ей также сообщили о подозрении за введение так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированной территории Украины.

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