Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ оголосила підозру головному капелану РФ: готує для армії "агітаторів у рясах"

Київ, Середа 19 листопада 2025 17:56
СБУ оголосила підозру головному капелану РФ: готує для армії "агітаторів у рясах" Фото: Дмитро Василенков, головний капелан РФ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

"Головний військовий священик" РФ Дмитро Василенков отримав підозру. Він займається підготовкою священиків, які нав'язують окупантам ідеологію рашизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією правоохоронців, Дмитро Василенков є заступником глави синодального відділу РПЦ із взаємодії зі ЗС РФ і правоохоронними органами РФ.

У СБУ встановили, що Василенков публічно пропагує війну Росії проти України і виправдовує військові злочини російських окупантів.

У квітні 2023 року патріарх Кирил Гундяєв призначив Василенкова "головним військовим священиком", який поширює кремлівські наративи у ЗС РФ.

Зокрема, підозрюваний проводить спеціальні курси з підготовки "агітаторів у рясах", які потім нав'язують ідеологію рашизму солдатам РФ.

Згідно з матеріалами справи, з 2014 року фігурант 60 разів їздив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де благословляв окупантів на війну проти України.

При цьому він залучав священиків УПЦ (МП) до виправдання окупації української території.

Василенкову повідомили про підозру в пропаганді війни та виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисника до відповідальності.

РПЦ просуває ідеологію рашизму

Нагадаємо, ще в березні минулого року Інститут вивчення війни (ISW) писав, що Російська православна церква намагається створити широку націоналістичну ідеологію навколо війни проти України.

Зокрема, РПЦ назвала війну проти України екзистенційною та цивілізаційною "священною війною".

