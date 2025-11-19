ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ объявила подозрение главному капеллану РФ: готовит для армии "агитаторов в рясах"

Киев, Среда 19 ноября 2025 17:56
UA EN RU
СБУ объявила подозрение главному капеллану РФ: готовит для армии "агитаторов в рясах" Фото: Дмитрий Василенков, главный капеллан РФ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

"Главный военный священник" РФ Дмитрий Василенков получил подозрение. Он занимается подготовкой священников, которые навязывают оккупантам идеологию рашизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, Дмитрий Василенков является заместителем главы синодального отдела РПЦ по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами РФ.

В СБУ установили, что Василенков публично пропагандирует войну России против Украины и оправдывает военные преступления российских оккупантов.

В апреле 2023 года патриарх Кирилл Гундяев назначил Василенкова "главным военным священником", который распространяет кремлевские нарративы в ВС РФ.

В частности, подозреваемый проводит специальные курсы по подготовке "агитаторов в рясах", которые потом навязывают идеологию рашизма солдатам РФ.

Согласно материалам дела, с 2014 года фигурант 60 раз ездил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где благословлял оккупантов на войну против Украины.

При этом он привлекал священников УПЦ (МП) к оправданию оккупации украинской территории.

Василенкову сообщили о подозрении в пропаганде войны и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности.

РПЦ продвигает идеологию рашизма

Напомним, еще в марте прошлого года Институт изучения войны (ISW) писал, что Русская православная церковь пытается создать широкую националистическую идеологию вокруг войны против Украины.

В частности, РПЦ назвала войну против Украины экзистенциальной и цивилизационной "священной войной".

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины РПЦ Война в Украине
Новости
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского