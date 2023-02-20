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СБУ объявила подозрение главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата

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Черкассы, Понедельник 20 февраля 2023 10:44
СБУ объявила подозрение главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата Фото: СБУ объявила подозрение главе УПЦ МП в Черкассах (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды. Под его руководством в сети и среди верующих распространяли пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ установила, что митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей, верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан.

Также под его руководством на сайте епархии размещали пропагандистские материалы с российских сайтов, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru. В этих материалах представители РПЦ популяризировали кремлевский режим.

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещениях епархии СБУ обнаружила:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
  • печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Главе Черкасской епархии объявили подозрение по ст. 161 УКУ. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Фото: СБУ объявила подозрение главе УПЦ МП в Черкассах (ssu.gov.ua)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ужесточил санкции против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда других священнослужителей.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП
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