СБУ объявила подозрение главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата
Главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды. Под его руководством в сети и среди верующих распространяли пропаганду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
СБУ установила, что митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей, верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан.
Также под его руководством на сайте епархии размещали пропагандистские материалы с российских сайтов, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru. В этих материалах представители РПЦ популяризировали кремлевский режим.
Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещениях епархии СБУ обнаружила:
- компьютерную технику и мобильные телефоны;
- сетевое хранилище данных и внешний накопитель;
- печатные материалы, подтверждающие преступные действия.
Главе Черкасской епархии объявили подозрение по ст. 161 УКУ. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.
Фото: СБУ объявила подозрение главе УПЦ МП в Черкассах (ssu.gov.ua)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ужесточил санкции против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда других священнослужителей.
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