СБУ объявила подозрение главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата

Главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды. Под его руководством в сети и среди верующих распространяли пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ установила, что митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей, верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан.

Также под его руководством на сайте епархии размещали пропагандистские материалы с российских сайтов, среди которых patriarchia.ru и pravmir.ru. В этих материалах представители РПЦ популяризировали кремлевский режим.

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещениях епархии СБУ обнаружила:

компьютерную технику и мобильные телефоны;

сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Главе Черкасской епархии объявили подозрение по ст. 161 УКУ. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Фото: СБУ объявила подозрение главе УПЦ МП в Черкассах (ssu.gov.ua)