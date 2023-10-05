СБУ оголосила підозру другу Путіна: виробляє зброю для війни

Російський олігарх Сергій Чемезов отримав підозру від Служби безпеки України. Він постачає російській армії зброю для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Чемезов є гендиректором російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань. Також він ходить до близького кола друзів та соратників російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля та Чемезов "товаришують" ще з часів служби в КДБ.
СБУ встановила, що "Ростех" виробляє до 80% техніки, боєприпасів та зброї для війни проти України. Цим займають підконтрольні олігарху компанії "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація".
СБУ задокументувала факт передачі:
Чемезов отримав підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ. Оскільки російський олігарх перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова. Вони намагалися уникнути націоналізації активів в Україні.
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