СБУ оголосила підозру другу Путіна: виробляє зброю для війни

Чемезов є гендиректором російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань. Також він ходить до близького кола друзів та соратників російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля та Чемезов "товаришують" ще з часів служби в КДБ.

СБУ встановила, що "Ростех" виробляє до 80% техніки, боєприпасів та зброї для війни проти України. Цим займають підконтрольні олігарху компанії "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація".

СБУ задокументувала факт передачі:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

Чемезов отримав підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ. Оскільки російський олігарх перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова. Вони намагалися уникнути націоналізації активів в Україні.