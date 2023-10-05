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СБУ оголосила підозру другу Путіна: виробляє зброю для війни

Фото: олігарх Сергій Чемезов (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський олігарх Сергій Чемезов отримав підозру від Служби безпеки України. Він постачає російській армії зброю для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Чемезов є гендиректором російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань. Також він ходить до близького кола друзів та соратників російського диктатора Володимира Путіна. Глава Кремля та Чемезов "товаришують" ще з часів служби в КДБ.

СБУ встановила, що "Ростех" виробляє до 80% техніки, боєприпасів та зброї для війни проти України. Цим займають підконтрольні олігарху компанії "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація".

СБУ задокументувала факт передачі:

  • винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
  • балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
  • бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
  • ударних та розвідувальних дронів;
  • військово-транспортних літаків Іл-76;
  • танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
  • бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
  • реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

Чемезов отримав підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ. Оскільки російський олігарх перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова. Вони намагалися уникнути націоналізації активів в Україні.

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