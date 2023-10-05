RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ объявила подозрение другу Путина: производит оружие для войны

Фото: олигарх Сергей Чемезов (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский олигарх Сергей Чемезов получил подозрение от Службы безопасности Украины. Он поставляет российской армии оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чемезов является гендиректором российской корпорации "Ростех", являющейся монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок. Также он ходит в ближний круг друзей и соратников российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля и Чемезов "дружат" еще со времен службы в КГБ.

СБУ установила, что "Ростех" производит до 80% техники, боеприпасов и оружия для войны против Украины. Этим занимают подконтрольные олигарху компании "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация".

СБУ задокументировала факт передачи:

  • истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
  • баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
  • боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
  • ударных и разведывательных дронов;
  • военно-транспортных самолетов Ил-76;
  • танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
  • боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
  • реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

Чемезов получил подозрение по ч. 4 ст. 110-2 УКУ. Поскольку российский олигарх находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова. Они пытались избежать национализации активов в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияКремльРостехВойна в Украине