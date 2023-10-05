СБУ объявила подозрение другу Путина: производит оружие для войны

Чемезов является гендиректором российской корпорации "Ростех", являющейся монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок. Также он ходит в ближний круг друзей и соратников российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля и Чемезов "дружат" еще со времен службы в КГБ.

СБУ установила, что "Ростех" производит до 80% техники, боеприпасов и оружия для войны против Украины. Этим занимают подконтрольные олигарху компании "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация".

СБУ задокументировала факт передачи:

истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;

баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";

боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;

ударных и разведывательных дронов;

военно-транспортных самолетов Ил-76;

танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;

боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;

реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

Чемезов получил подозрение по ч. 4 ст. 110-2 УКУ. Поскольку российский олигарх находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова. Они пытались избежать национализации активов в Украине.