СБУ объявила подозрение четырем коллаборантам, среди них чиновники "МЧС РФ"
Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще четырем вражеским приспешникам. Среди последних - так называемые должностные лица "МЧС России" и бывшая сотрудница Минюста.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Среди разоблаченных пособников врага:
- рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления в составе подконтрольной России "Казачьей национальной гвардии войска донского". Преступник все время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области, а с сентября прошлого года - возглавил "Лисичанский пожарно-спасательный отряд";
- еще двое фигурантов - монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"После захвата части региона они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество. За это монтера назначили руководителем образованного оккупантами "отдела внутренней политики администрации Лисичанска", другой возглавил городскую "пожарно-спасательную часть МЧС "ЛНР", - пишет пресс-служба.
- бывшая работница Минюста, которая в марте прошлого года сбежала во временно оккупированную часть Донецкой области. Там предательница оправдывала преступления России и призывала гражданских поддержать действия оккупантов.
"Сейчас злоумышленница объявлена в розыск, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине будут судить девятерых оккупантов, которые проводили "зачистки" на временно оккупированных территориях. Преступникам грозит пожизненное заключение.
Тем временем предатель, который "сливал" позиции защитников Мариуполя, следующие десять лет проведет за решеткой.
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