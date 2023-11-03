СБУ оголосила підозру брату Сергія Бубки. ЗМІ закидали йому допомогу Росії

Допомагав терористам "ДНР"

Слідство встановило, що Василь Бубка у 1996 році зареєстрував ТОВ "ФІРМА МОНБЛАН". Уже після окупації Донецька у 2014 році він перереєстрував цю компанію в так званих "податкових органах ДНР".

У період з 2014 по 2023 роки він сплатив певні податки, збори та мито до бюджету так званої "ДНР". За це йому оголосили про підозру за фактом сприяння діяльності терористичної організації.

Бубка продавав паливо окупантам

Уже 2023 року він знову перереєстрував свою компанію за так званими законами РФ.

Далі він уклав низку договорів із так званими "органами влади" на окупованій території та постачав їм паливо.

СБУ оголосила йому про підозру за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Слідчий викликав Василя Бубку на допит на 6, 7 і 8 листопада.

Що цьому передувало

Раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що фірма "МОНБЛАН" належить брату Сергія Бубки і продовжує працювати в окупації.

Їм вдалося встановити, що в травні 2023-го року компанія уклала офіційні "контракти" з окупантами на поставку палива на понад 800 тисяч рублів.

Підозри пособникам окупантів

Нещодавно стало відомо, що в рамках багатоетапної спецоперації у Києві, а також інших регіонах України, було заблоковано підривну діяльність більше 20 осередків антиукраїнської псевдорелігійної секти "Аллатра".

Також колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру у діяльності на користь Російської Федерації.