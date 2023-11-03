СБУ объявила подозрение брату Сергея Бубки. СМИ обвиняли его в помощи России

Помогал террористам "ДНР"

Следствие установило, что Василий Бубка в 1996 году зарегистрировал ООО "ФИРМА МОНБЛАН". Уже после оккупации Донецка в 2014 году он перерегистрировал эту компанию в так называемых "налоговых органах ДНР".

В период с 2014 по 2023 годы он уплатил определенные налоги, сборы и пошлины в бюджет так называемой "ДНР". За это ему объявили о подозрении по факту содействия деятельности террористической организации.

Бубка продавал топливо оккупантам

Уже в 2023 году он снова перерегистрировал свою компанию по так называемым законам РФ.

Далее он заключил ряд договоров с так называемыми "органами власти" на оккупированной территории и поставлял им топливо.

СБУ объявила ему о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в частности оккупационной администрацией государства-агрессора.

Следователь вызвал Василия Бубку на допрос на 6, 7 и 8 ноября.

Что этому предшествовало

Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что фирма "МОНБЛАН" принадлежит брату Сергея Бубки и продолжает работать в оккупации.

Им удалось установить, что в мае 2023-го года компания заключила официальные "контракты" с оккупантами на поставку топлива на более 800 тысяч рублей.

Подозрения пособникам оккупантов

Недавно стало известно, что в рамках многоэтапной спецоперации в Киеве, а также других регионах Украины, была заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек антиукраинской псевдорелигиозной секты "Аллатра".

Также бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в деятельности в пользу Российской Федерации.