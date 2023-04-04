СБУ оголосила підозри трьом окупантам, які зґвалтували жінку у Харківській області

Три військових РФ під час часткової окупації Харківської області вчинили групове зґвалтування молодої жінки. Правоохоронці ідентифікували окупантів та оголосили їм про підозру.

"Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ. Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про 43-річного полковника, командира 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річного рядового, який був водієм, та 24-річного молодшого сержанта, командира відділення командно-бойової машини.

Зазначається, що, погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому росіяни зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, - усі вони по черзі зґвалтували її.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.