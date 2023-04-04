СБУ оголосила підозри трьом окупантам, які зґвалтували жінку у Харківській області
Три військових РФ під час часткової окупації Харківської області вчинили групове зґвалтування молодої жінки. Правоохоронці ідентифікували окупантів та оголосили їм про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.
"Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ. Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про 43-річного полковника, командира 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річного рядового, який був водієм, та 24-річного молодшого сержанта, командира відділення командно-бойової машини.
Зазначається, що, погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому росіяни зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість. Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, - усі вони по черзі зґвалтували її.
Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Нагадаємо, що колишній настоятель одного з храмів УПЦ Московського патріархату підтримав росіян під час окупації Харківської області. Проти нього відкрили кримінальну справу.
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