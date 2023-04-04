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СБУ объявила подозрения трем оккупантам, изнасиловавшим женщину в Харьковской области

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Харьковская область, Вторник 04 апреля 2023 18:00
СБУ объявила подозрения трем оккупантам, изнасиловавшим женщину в Харьковской области Фото: СБУ объявила подозрения трем оккупантам, которые изнасиловали в прошлом году женщину в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Три военных РФ во время частичной оккупации Харьковской области совершили групповое изнасилование молодой женщины. Правоохранители идентифицировали оккупантов и объявили им о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

"Злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ. Весной прошлого года они ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей", - говорится в сообщении.

Речь идет о 43-летнем полковнике, командире 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летнего рядового, который был водителем, и 24-летнего младшего, командир отделения командно-боевой машины

Отмечается, что, угрожая расстрелом семьи, они заставили ее поехать вместе с ними. При этом россияне завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность. Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, все они по очереди изнасиловали ее.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что бывший настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата поддержал россиян во время оккупации Харьковской области. Против него возбудили уголовное дело.

СБУ задержала российского агента, "охотившегося" за украинской авиацией в Днепре и области. Злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка РФ завербовала онлайн.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляку, работающему на Кремль и публично оправдывающему российскую вооруженную агрессию против Украины.

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