СБУ объявила подозрения трем оккупантам, изнасиловавшим женщину в Харьковской области

Три военных РФ во время частичной оккупации Харьковской области совершили групповое изнасилование молодой женщины. Правоохранители идентифицировали оккупантов и объявили им о подозрении.

"Злоумышленники входят в состав 99-го артиллерийского полка ВС РФ. Весной прошлого года они ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов региона, где проживала женщина вместе с семьей", - говорится в сообщении.

Речь идет о 43-летнем полковнике, командире 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летнего рядового, который был водителем, и 24-летнего младшего, командир отделения командно-боевой машины

Отмечается, что, угрожая расстрелом семьи, они заставили ее поехать вместе с ними. При этом россияне завязали глаза потерпевшей, чтобы она не могла узнать местность. Пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, все они по очереди изнасиловали ее.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении трем злоумышленникам по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.