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СБУ оголосила підозри групі окупантів, серед них командир РФ. Їм загрожує довічне

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 17:31
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СБУ оголосила підозри групі окупантів, серед них командир РФ. Їм загрожує довічне Архівне фото: СБУ оголосила підозри групі окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Групі окупантів, які потрапили в полон до ЗСУ, українські правоохоронці оголосили підозри. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Інформація про двох бойовиків

За матеріалами слідства, ворожим пособником виявився житель тимчасово окупованого Криму. У червні 2023 року він "мобілізувався" до 144-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора.

Ще один бойовик - також кримчанин, який минулого літа добровільно підписав контракт із Міноборони РФ. Тоді його призначили оператором-навідником на бронетранспортері до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Після "курсів" бойової підготовки на полігоні поблизу тимчасово захопленого Енергодара фігуранта перекинули на лівобережжя Херсонської області для штурму позицій ЗСУ.

Зазначається, що він є командиром підрозділу танкового батальйону РФ, який гарматним вогнем обстрілював передові позиції ЗСУ під Кринками.

Решта бойовиків із Донецької області

СБУ вказала, що ще 5 затриманими виявилися мешканці тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. Двоє з них уже воювали проти українських захисників на сході нашої держави протягом 2017-2019 років.

На початку повномасштабного вторгнення РФ зрадники вступили до 1-ої, 4-ї та 5-ї окремих мотострілецьких бригад і 115-го стрілецького полку Південного військового округу Росії.

На посадах стрільців вони пройшли навчання на полігоні в Докучаєвську. Потім їх відправили на передову в районах Бахмута і Мар'їнки в Донецькій області, а також селища Веселе в Харківській області.

Що їм загрожує

Наприкінці 2023 та на початку 2024 року зловмисники потрапили в полон українських захисників під час запеклих боїв неподалік Мар'їнки, Бахмута та Херсона.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • колабораційна діяльність.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.

Також Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.

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