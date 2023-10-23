СБУ оголосила підозри генералам РФ, причетним до обстрілу Херсона і вбивства 24 людей

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам у причетності до обстрілу Херсона 3 травня. Унаслідок тієї атаки окупантів загинуло 24 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йде мова

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох представників командування російських військ, які причетні до масованих ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Причетними до обстрілу вважають:

генерал-полковника Олега Макаревича - командувача угруповання військ ЗС РФ "Дніпро";

генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва - командувача 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту РФ;

підполковника Дмитра Жарких - командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Обстріл Херсона

Тоді окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговому центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об'єктах.

За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних і військових об'єктів.

Фото: Російські офіцери (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після отримання такої директиви його спільник - генерал Марзоєв - займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант - Жарких - безпосередньо командував ворожим обстрілом.

СБУ повідомила окупантам про підозру

На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом військовим злочинцям РФ повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України:

планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки всі вони перебувають на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише СБУ.

Обстріл Херсона 3 травня 2023 року

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області. З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон.

За словами очільника регіону, 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох торговельних закладів, заводу та автогосподарства; територію залізничного переїзду.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих і сказав, що ми ніколи не пробачимо винним.