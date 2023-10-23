СБУ объявила подозрения генералам РФ, причастным к обстрелу Херсона и убийству 24 человек
Правоохранители сообщили о подозрении двум российским генералам в причастности к обстрелу Херсона 3 мая. В результате той атаки оккупантов погибли 24 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
О ком идет речь
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех представителей командования российских войск, которые причастны к массированным ракетно-артиллерийским ударам по гражданской инфраструктуре Херсона.
Причастными к обстрелам считают:
- генерал-полковника Олега Макаревича - командующего группировки войск ВС РФ "Днепр";
- генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева - командующего 22-го армейского корпуса Черноморского флота РФ;
- подполковника Дмитрия Жарких - командира 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.
Обстрел Херсона
Тогда оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по жилой многоэтажке, частным домам, торговому центру, железнодорожному вокзалу, автозаправочной станции и другим гражданским объектам.
По данным следствия, приказ на вражеский обстрел Херсона отдал генерал Макаревич. В своем распоряжении он приказал подчиненным осуществить огневое поражение по украинскому городу без различения гражданских и военных объектов.
Фото: Российские офицеры (facebook.com/SecurSerUkraine)
После получения такой директивы его сообщник - генерал Марзоев - занимался подготовкой массированного удара по областному центру, а еще один фигурант - Жарких - непосредственно командовал вражеским обстрелом.
СБУ сообщила оккупантам о подозрении
На основании собранных Службой безопасности доказательств трем военным преступникам РФ сообщено о подозрении по нескольким статьям уголовного кодекса Украины:
- планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
"Поскольку все они находятся на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - пишет СБУ.
Обстрел Херсона 3 мая 2023 года
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. С особой жестокостью обстрелян город Херсон.
По словам главы региона, 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух торговых заведений, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и сказал, что мы никогда не простим виновных.
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