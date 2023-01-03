СБУ оголосила підозри двом російським воєначальникам за обстріл України: названі їх імена

За даними правоохоронців, одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш, а інший - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зазначено, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів, максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

"Саме за його наказом росіяни здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України", - зазначили в СБУ.

Там розповіли, що для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

"Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" з російських бойових кораблів", - додають в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР", який налагодив роботу шахт у Донецькій області на користь Росії.

Додамо, раніше СБУ затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці у тимчасово окуповану Луганську область.

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