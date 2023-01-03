ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ оголосила підозри двом російським воєначальникам за обстріл України: названі їх імена

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 січня 2023 10:12
СБУ оголосила підозри двом російським воєначальникам за обстріл України: названі їх імена Фото: СБУ оголосила підозри двом російським воєначальникам за обстріл України (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України. Зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш, а інший - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зазначено, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів, максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

"Саме за його наказом росіяни здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України", - зазначили в СБУ.

Там розповіли, що для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

"Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" з російських бойових кораблів", - додають в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР", який налагодив роботу шахт у Донецькій області на користь Росії.

Додамо, раніше СБУ затримала у Києві колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці у тимчасово окуповану Луганську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Обстріл Війська РФ Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села