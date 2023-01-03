СБУ объявила подозрения двум российским военачальникам за обстрел Украины: названы их имена

Служба безопасности объявила первые подозрения в обстрелах гражданских объектов Украины. Собраны доказательства на российского генерала и адмирала флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, одним из них является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш, а другой - бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Отмечено, что первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов, максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Так, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.

"Именно по его приказу россияне совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины", - отметили в СБУ.

Там рассказали, что для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х- 22.

"Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам. Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14- с российских боевых кораблей", - добавляют в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение так называемому "министру угля и энергетики ДНР", наладившему работу шахт в Донецкой области в пользу России.

Ранее СБУ задержала в Киеве коллаборанта, который помог оккупантам переименовать улицы во временно оккупированную Луганскую область.

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