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СБУ оголосила підозри двом бойовикам, яких захопили у полон на Бахмутському напрямку

Фото: Полонений (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Двох бойовиків захопили у полон на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Правоохоронці оголосили їм підозри у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"Встановлено, що обидва бойовики є мешканцями Лутугинського району. Один із них "служив" у "2 АК НМ "ЛНР" стрільцем та оператором-навідником БМП з кінця 2020 р. Другий – з січня 2022-го, спочатку в ремонтній роті, потім у розвідувальному відділенні", - йдеться у повідомленні.

Після початку широкомасштабного вторгнення зловмисники брали участь у бойових діях проти України в районі Рубіжного, Лисичанська, Попасної та Білогорівки. У полон вони потрапили наприкінці березня 2023 року в результаті невдалої спроби штурму позицій ЗСУ на Бахмутському напрямі.

Правопорушники надали слідчим СБУ свідчення про факти обстрілів і руйнувань окупаційною армією цивільних об’єктів, у тому числі будинку для людей похилого віку у Рубіжному. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • Вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб;
  • Державна зрада;
  • Участь у діяльності збройного формування, не передбаченого законами України.

Правопорушникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки Україна повідомила про підозру ще вісьмом колаборантам, що перебувають на тимчасово захопленій території України. Серед них - очільники "міністерств "ЛНР" та кримський "депутат".

Співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.

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