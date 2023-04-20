СБУ объявила подозрения двум боевикам, которые попали в плен на Бахмутском направлении

Двое боевиков были захвачены в плен на Бахмутском направлении в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Установлено, что оба боевика являются жителями Лутугинского района. Один из них "служил" в "2 АК НМ "ЛНР" стрелком и оператором-наводчиком БМП с конца 2020 г. Второй - с января 2022-го, сначала в ремонтной роте, затем в разведывательном отделении", - говорится в сообщении.
После начала широкомасштабного вторжения злоумышленники принимали участие в боевых действиях против Украины в районе Рубежного, Лисичанска, Попасной и Белогоровки. В плен они попали в конце марта 2023 года в результате неудачной попытки штурма позиций ВСУ на Бахмутском направлении.
Правонарушители предоставили следователям СБУ свидетельство о фактах обстрелов и разрушений оккупационной армией гражданских объектов, в том числе дома престарелых в Рубежном. Им доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Правонарушителям грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще восьми коллаборантам, находящимся на временно захваченной территории Украины. Среди них - руководители "министерств "ЛНР" и крымский "депутат".
Сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области предписывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.
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