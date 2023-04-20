СБУ объявила подозрения двум боевикам, которые попали в плен на Бахмутском направлении

"Установлено, что оба боевика являются жителями Лутугинского района. Один из них "служил" в "2 АК НМ "ЛНР" стрелком и оператором-наводчиком БМП с конца 2020 г. Второй - с января 2022-го, сначала в ремонтной роте, затем в разведывательном отделении", - говорится в сообщении.

После начала широкомасштабного вторжения злоумышленники принимали участие в боевых действиях против Украины в районе Рубежного, Лисичанска, Попасной и Белогоровки. В плен они попали в конце марта 2023 года в результате неудачной попытки штурма позиций ВСУ на Бахмутском направлении.

Правонарушители предоставили следователям СБУ свидетельство о фактах обстрелов и разрушений оккупационной армией гражданских объектов, в том числе дома престарелых в Рубежном. Им доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины по предварительному сговору группой лиц;

Государственная измена;

Участие в деятельности вооруженного формирования, не предусмотренного законами Украины.

Правонарушителям грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.