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СБУ объявила подозрения двум боевикам, которые попали в плен на Бахмутском направлении

Фото: Пленник (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое боевиков были захвачены в плен на Бахмутском направлении в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Установлено, что оба боевика являются жителями Лутугинского района. Один из них "служил" в "2 АК НМ "ЛНР" стрелком и оператором-наводчиком БМП с конца 2020 г. Второй - с января 2022-го, сначала в ремонтной роте, затем в разведывательном отделении", - говорится в сообщении.

После начала широкомасштабного вторжения злоумышленники принимали участие в боевых действиях против Украины в районе Рубежного, Лисичанска, Попасной и Белогоровки. В плен они попали в конце марта 2023 года в результате неудачной попытки штурма позиций ВСУ на Бахмутском направлении.

Правонарушители предоставили следователям СБУ свидетельство о фактах обстрелов и разрушений оккупационной армией гражданских объектов, в том числе дома престарелых в Рубежном. Им доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины по предварительному сговору группой лиц;
  • Государственная измена;
  • Участие в деятельности вооруженного формирования, не предусмотренного законами Украины.

Правонарушителям грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще восьми коллаборантам, находящимся на временно захваченной территории Украины. Среди них - руководители "министерств "ЛНР" и крымский "депутат".

Сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области предписывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.

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