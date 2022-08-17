"СБУ завершила досудебное расследование в отношении своего бывшего сотрудника, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", в частности к группировке "Восток", - пишет пресс-служба СБУ.

С тех пор предатель принимает активное участие в боевых действиях против украинцев и скрывается от правосудия. Сейчас же устанавливается его местонахождение с целью дальнейшего привлечения к ответственности за преступления перед Украиной.

"По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной "Кабан"). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО", - добавляет пресс-служба.

Через некоторое время российские боевики назначили его командиром "воинской части №5002 внутренних войск "МВД" "ДНР".

"Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных", - рассказывает СБУ.

В начале полномасштабного вторжения России, подчиненные предателю подразделения вошли в состав группировок оккупантов на восточном направлении.

Фото: СБУ объявила в розыск экс-сотрудника, возглавлявшего "внутренние войска ДНР" (ssu.gov.ua)