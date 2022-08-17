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СБУ оголосила у розшук ексспівробітника, який очолював "внутрішні війська "ДНР"

Фото: СБУ оголосила у розшук ексспівробітника, який очолював "внутрішні війська "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ завершила розслідування щодо колишнього співробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська "ДНР". Зрадника оголосили у розшук

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"СБУ завершила досудове розслідування щодо свого колишнього співробітника, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР", зокрема до угруповання "Восток", - пише пресслужба СБУ.

З того часу зрадник бере активну участь у бойових діях проти українців та переховується від правосуддя. Наразі ж встановлюється його місцеперебування з метою подальшого притягнення до відповідальності за злочини перед Україною.

"За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний "Кабан"). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО", - додає пресслужба.

Через деякий час російські бойовики призначили його командиром "військової частини №5002 внутрішніх військ "МВС" "ДНР".

"Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського "виховання" підлеглих", - розповідає СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії, підпорядковані зраднику підрозділи увійшли до складу угрупувань окупантів на східному напрямку.

Фото: СБУ оголосила у розшук ексспівробітника, який очолював "внутрішні війська ДНР" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала російського агента, який збирав дані про позиції української артилерії у Слов'янську.

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