СБУ объявила подозрение заммэра Славянска за события 2014

Фото: Виктор Воропаев (karachun.com.ua)

Воропаева подозревают в организации "референдума"

Служба безопасности Украины объявила подозрение заместителю мэра Славянска Виктору Воропаеву за организацию так называемого "референдума" в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Славянские ведомости".

Сообщается, что процессуальные действия прошли в кабинете Воропаева. Подозрение предъявляется по ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

Также сообщается, что чиновнику объявили подозрение из-за того, что 28 апреля 2014 года во время оккупации Славянска Воропаев возглавлял сессию городского совета, на которой было принято решение о проведении "референдума".

Кроме того, под председательством Воропаева депутаты назначили главаря бандформирований "ДНР" Вячеслава Пономарева главой исполкома, после чего боевиков легализовали в так называемые "народные дружины".

Подчеркивается, что на момент "легализации" боевиков, спецназ СБУ уже понес потери в боях в окрестностях Славянска, а в сам город боевики стянули военную технику, которую захватили в Краматорске.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, а также обязал выплатить ей почти 4 тысячи евро.

Штепу удерживали в СИЗО с июля 2014 по сентябрь 2017 года. Ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации.