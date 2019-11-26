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СБУ оголосила підозру заступнику мера Слов'янська за події 2014

Новини » Політика     26.11.2019 - 13:26
СБУ оголосила підозру заступнику мера Слов'янська за події 2014
Фото: Віктор Воропаєв (karachun.com.ua)

Воропаєва підозрюють в організації "референдуму"

Служба безпеки України оголосила підозру заступнику мера Слов'янська Віктору Воропаєву за організацію так званого "референдуму" у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Славянские ведомости".

Повідомляється, що процесуальні дії пройшли в кабінеті Воропаєва. Підозра пред'являється за ч. 1 і 2 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність України) і 1 ч.. ст258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Також повідомляється, що чиновнику оголосили підозру через те, що 28 квітня 2014 року під час окупації Слов'янська Воропаєв очолював сесію міської ради, на якій було прийнято рішення про проведення "референдуму".

Крім того, під головуванням Воропаєва депутати призначили ватажка бандформувань "ДНР" В'ячеслава Пономарьова головою виконкому, після чого бойовиків легалізували в так звані "народні дружини".

Підкреслюється, що на момент "легалізації" бойовиків, спецназ СБУ вже поніс втрати в боях в околицях Слов'янська, а до самого міста бойовики стягнули військову техніку, яку захопили в Краматорську.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення з боку України по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, а також зобов'язав виплатити їй майже 4 тисячі євро.

Штепу утримували в СІЗО з липня 2014 по вересень 2017 року. Їй інкримінували посягання на територіальну цілісність України і створення терористичної організації.

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