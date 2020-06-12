СБУ объявила подозрение российским наемникам группы "Сапфир"

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум участникам группы "Сапфир" и их куратору. Организация занималась информационной пропагандой против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, СБУ сообщила о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум представителям террористической организации "ЛНР" по ч. 1 ст. 111 УКУ и их куратору, который является кадровым офицером ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

Его действия квалифицированы как подстрекательство к государственной измене. Злоумышленники являются ключевыми участниками антиукраинского информационного подразделения "Сапфир".

Группировка занималась распространением ложной информации против Украины. Через социальные сети они проводили пропагандистские акции, распространяли фейковые новости для дискредитации украинских военных и обостряли социально-политическую обстановку на мирной территории Украины.

Кроме того, группа "Сапфир" собирала информацию о дислокации, структуре, численности и маршрутах передвижения украинских военных подразделений, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил.

Напомним, Служба безопасности Украины в Харькове задержала украинца, который работал на 74-й разведывательный центр Генштаба Вооруженных сил России и собирал данные о военных частях.

Кроме того, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины, которого подозревают в государственной измене.