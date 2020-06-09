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Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ

Новости » Общество     09.06.2020 - 21:03
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Генерал-майор останется под стражей до 12 июня

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины. Его подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского райсуда города Киева от 15 апреля об избрании в качестве меры пресечения для генерал-майора содержание под стражей до 12 июня 2020 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи, подтверждающие работу задержанного генерал-майора Валерия Шайтанова на ФСБ России.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Валерию Шайтанову в виде содержания под стражей.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныгосизменаСуд
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