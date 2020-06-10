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Собирал данные о военных: в Харькове задержали украинца, работавшего на разведку РФ

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 15:37
Собирал данные о военных: в Харькове задержали украинца, работавшего на разведку РФ
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Его завербовали во время поездки в Россию

Служба безопасности Украины в Харькове задержала украинца, который работал на 74-й разведывательный центр Генштаба Вооруженных сил России. Он собирал данные о военных частях в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, мужчину завербовали спецслужбы России во время выезда в РФ.

"Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей, которые дислоцируются в Харьковской области. СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом относительно ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в центре Харькова во время попытки получения таблицы парольных сигналов для паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет секретный доступ.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Украине разоблачили контрабанду военного оборудования из РФ.

Также РБК-Украина писало, что суд оставил под стражей генерал-майора СБУ, которого подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияХарьковразведка
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