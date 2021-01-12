СБУ объявила подозрение главарю "пограничной охраны ДНР"

Фото: Георгий Рыжих (скриншот видео youtube)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила подозрение начальнику "службы пограничной охраны", который работает на террористов так называемой "Донецкой народной республики". Украинская контрразведка задокументировала его преступления.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что боевик причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности. По данным следствия, он с 2015 года находится в составе террористического формирования. Он обеспечивает так называемый "пограничный контроль" захваченных боевиками участков границы Украины с Российской Федерацией.

Досудебное следствие продолжается.

Отметим, так называемую "пограничную охрану МГБ ДНР" возглавляет Георгий Рыжих, который до оккупации Донбасса работал в украинской пограничной комендатуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области двух депутатов обвиняют в организации "референдума ДНР".

Также сообщалось о том, что СБУ объявила трех боевиков в международный розыск за причастность к обстрелам украинских позиций.