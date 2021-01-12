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СБУ объявила подозрение главарю "пограничной охраны ДНР"

Киев, Вторник 12 января 2021 10:39
СБУ объявила подозрение главарю "пограничной охраны ДНР"
Фото: Георгий Рыжих (скриншот видео youtube)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила подозрение начальнику "службы пограничной охраны", который работает на террористов так называемой "Донецкой народной республики". Украинская контрразведка задокументировала его преступления.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что боевик причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности. По данным следствия, он с 2015 года находится в составе террористического формирования. Он обеспечивает так называемый "пограничный контроль" захваченных боевиками участков границы Украины с Российской Федерацией.

Досудебное следствие продолжается.

Отметим, так называемую "пограничную охрану МГБ ДНР" возглавляет Георгий Рыжих, который до оккупации Донбасса работал в украинской пограничной комендатуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области двух депутатов обвиняют в организации "референдума ДНР".

Также сообщалось о том, что СБУ объявила трех боевиков в международный розыск за причастность к обстрелам украинских позиций.

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