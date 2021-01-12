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СБУ оголосила підозру ватажку "прикордонної охорони ДНР"

Київ, Вівторок 12 січня 2021 10:39
СБУ оголосила підозру ватажку "прикордонної охорони ДНР"
Фото: Георгій Рижих (скріншот відео з youtube)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) заочно оголосила підозру начальнику служби прикордонної охорони", який працює на терористів так званої "Донецької народної республіки". Українська контррозвідка задокументувала його злочини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що бойовик причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичної діяльності. За даними слідства, він з 2015 року перебуває у складі терористичного формування. Він забезпечує так званий "прикордонний контроль" захоплених бойовиками ділянок кордону України з Російською Федерацією.

Досудове слідство триває.

Зазначимо, так звану "прикордонну охорону МДБ ДНР" очолює Георгій Рижих, який до окупації Донбасу працював в українській прикордонній комендатурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області двох депутатів звинувачують в організації "референдуму ДНР".

Також повідомлялося про те, що СБУ оголосила трьох бойовиків у міжнародний розшук за причетність до обстрілів українських позицій.

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