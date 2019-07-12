СБУ объявила подозрение экс-замдиректора "Укрхимтрансамиака" в растрате 8,5 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт растраты 8,5 млн гривен при закупке оборудования государственным предприятием “Укрхимтрансаммиак”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что оперативниками было установлено, что в 2013 году экс-руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования аммиакопровода в российской компании. Также указано, что данное оборудование не соответствует техническим нормам и не может быть установлено на аммиакопроводе. По оценкам экспертов, из-за реализации этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб на 8,5 млн гривен.

“Следователи СБУ объявили подозрение бывшему заместителю директора ГП “Укрхимтрансаммиак” в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования “ЛНР”. На временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию.