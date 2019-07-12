СБУ оголосила підозру екс-заступник директора "Укрхімтрансаміаку" у розтраті 8,5 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати 8,5 млн гривень при закупівлі обладнання державним підприємством "Укрхімтрансаміак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що оперативниками було встановлено, що в 2013 році екс-керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання аміакопроводу в російській компанії. Також зазначено, що дане обладнання не відповідає технічним нормам і не може бути встановлено на аміакопроводі. За оцінками експертів, через реалізацію цієї угоди державному бюджету було завдано збитків на 8,5 млн гривень.

"Слідчі СБУ оголосили підозру колишньому заступникові директора ДП "Укрхімтрансаміак" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР". На тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконне рух коштів на підконтрольну українській владі територію.