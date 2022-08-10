СБУ объявила в международный розыск бывшего "регионала": подробности

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате от "Партии регионов" Игоре Маркове.

После собрания дополнительной доказательной базы Маркову было сообщено о подозрении в новых преступлениях.

Сейчас экс-депутат "Партии регионов" подозревается по соответствующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1 ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

ч. 1, 6 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;

ст. 436 - пропаганда войны;

ч. 1 ст. 436-2 - оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Отмечается, что в основу нового подозрения легли последние действия коллаборанта, а также призывы к войне против Украины. Во время эфиров прокремлевских СМИ Марков публично призвал изменить границы территории Украины, отрицал агрессию России, а также распространял тезисы об "освободителях".

"Сейчас завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ", - пишет пресс-служба СБУ.

Согласно выводам, в выступлениях коллаборанта присутствуют факты:

подрывной деятельности против Украины;

разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, а также ненависти и унижения национальной чести.

После объявления международного розыска Марков становится невъездным в цивилизованные страны мира.