UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ объявила в международный розыск бывшего "регионала": подробности

Фото: Игорь Марков, бывший депутат от "Партии регионов" (скрин видео росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" за коллаборационизм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате от "Партии регионов" Игоре Маркове.

После собрания дополнительной доказательной базы Маркову было сообщено о подозрении в новых преступлениях.

Сейчас экс-депутат "Партии регионов" подозревается по соответствующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 1 ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;
  • ч. 1, 6 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;
  • ст. 436 - пропаганда войны;
  • ч. 1 ст. 436-2 - оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Отмечается, что в основу нового подозрения легли последние действия коллаборанта, а также призывы к войне против Украины. Во время эфиров прокремлевских СМИ Марков публично призвал изменить границы территории Украины, отрицал агрессию России, а также распространял тезисы об "освободителях".

"Сейчас завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ", - пишет пресс-служба СБУ.

Согласно выводам, в выступлениях коллаборанта присутствуют факты:

  • подрывной деятельности против Украины;
  • разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, а также ненависти и унижения национальной чести.

После объявления международного розыска Марков становится невъездным в цивилизованные страны мира.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале августа СБУ задержала депутата Александра Замирайла, который хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае российской оккупации. Через некоторое время он был освобожден из-под стражи под залог в размере 208 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияУкраина