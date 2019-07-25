В СБУ объяснили, почему отпустили экипаж задержанного российского танкера

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, так как в ходе следственных действий выяснилось, что он не нарушал нормы Морского права и законы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено.

"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", - говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что Украина является правовым государством, которое "добросовестно соблюдает Морское международнон право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву".

Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экипаж российского танкера, задержанного в порту Измаила (Одесская область), возвращается в Российскую Федерацию. По словам представителя "Альтомар Шиппинг", экипаж танкера "находится в безопасности и отправляется домой".

Отметим, 25 ноября 2018 года российские военные корабли атаковали украинские катеры "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате были захвачены 24 моряка. НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.